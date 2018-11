Il Frosinone si coccola Pinamonti: è il 5° più giovane in Europa con 2 gol

Nel Frosinone che ha fermato la Fiorentina è andato ancora a segno Pinamonti: l’ex Inter è il 5° più giovane in Europa con 2 reti.

Con un gol da distanza siderale ha fatto esplodere lo Stirpe di gioia e fermato la corsa della Fiorentina di Pioli. Il giovane attaccante Andrea Pinamonti, prodotto del florido vivaio dell’Inter, è andato a segno per la seconda volta in questa stagione in Serie A, dimostrando di aver ormai superato le difficoltà che un calciatore ha quando lascia il settore giovanile e passa in Prima squadra.

Approdato al Frosinone, il classe 1999, che con la Primavera nerazzurra ha vinto 2 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, ha dimostrato da subito di che pasta è fatto e nelle cinque occasioni per mettersi in mostra concessegli dal mister Moreno Longo, non si è lasciato pregare, segnando 2 gol di pregevole fattura, fra cui il missile dalla distanza con cui ha battuto questa sera Lafont. L’ex centravanti dell’Inter, secondo dati Opta, è il 5° giocatore più giovane d’Europa ad aver segnato almeno 2 goal in uno dei top 5 campionati. Ora per Longo sarà difficile tenerlo fuori dai titolari.

