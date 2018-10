Nella classifica stilata da Powa Index sui 20 marchi sportivi più potenti al mondo c’è anche la Juventus: i bianconeri si posizionano al dodicesimo posto

La Juventus è l’unica squadra italiana a far parte dei primi 20 marchi sportivi più potenti al mondo. Questa speciale classifica è stata stilata da Powa Index, incrociando oltre 2,4 trilioni di dati, tra cui tra cui media tradizionali, piattaforme digitali e interazioni dei fan. La squadra bianconera si posiziona al dodicesimo posto con un punteggio di 39,933: per rendere l’idea, il primo marchio al mondo è rappresentato dalla Nba, massimo campionato di basket negli Usa, con un index di 97,624. In questo senso l’acquisto di Cristiano Ronaldo aiuterà la Juventus a scalare ancora di più questa classifica: chi invece ha subito già gli effetti della cessione di Cr7 è il Real Madrid. I blancos, infatti, un tempo erano primi, mentre adesso occupano la seconda posizione con un punteggio di 85,768.