Anche il presidente Brasiliano Lula ha voluto ricordare Pelé: «Ora ha la compagnia di tante stelle eterne»

Molti politici hanno voluto salutare oggi Pelé e non poteva sicuramente mancare Lula, il presidente del suo Brasile. Di seguito le sue parole sul più famoso brasiliano del XX secolo.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



«Ho avuto il privilegio che i brasiliani più giovani non avevano: ho visto Pelé giocare, dal vivo, al Pacaembu e al Morumbi. Giocare, no. Ho visto Pelé dare uno spettacolo. Perché quando prendeva palla faceva sempre qualcosa di speciale, che spesso finiva in gol. Confesso che ero arrabbiato con Pelé, perché ha sempre massacrato il mio Corinthias. Ma, prima di tutto, lo ammiravo. E la rabbia ha presto lasciato spazio alla passione di vederlo giocare con la maglia numero 10 della nazionale brasiliana. Pochi brasiliani hanno preso il nome del nostro paese così lontano come lui. Per quanto diversa fosse la lingua portoghese, gli stranieri provenienti dai quattro angoli del pianeta trovarono ben presto il modo di pronunciare la parola magica: “Pelé”. Pelé ci ha lasciato oggi. È andato a fare tavolata in paradiso con Coutinho, suo grande compagno al Santos. Ora ha la compagnia di tante stelle eterne: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona… Ha lasciato una certezza: non c’era mai stato un numero 10 come lui. Grazie Pelè».