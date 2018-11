Attenti all’agente di Bale: «Lui in Italia? Grazie a CR7, ora si può»

L’apertura del potente Jonathan Barnett, agente tra gli altri di Gareth Bale. Il gallese del Real Madrid in Serie A? Non impossibile dopo l’acquisto di Ronaldo da parte della Juve

Il suo nome non dirà molto a tanti, ma Jonathan Barnett è di fatto una delle più importanti eminenze grigie del calcio internazionale: terzo procuratore sportivo al mondo per fatturato alle spalle di Jorge Mendes e Scott Boras, ma soprattutto agente di tantissimi dei più grandi giocatori europei (soprattutto in Premier League). Tra questi spicca soprattutto un nome: quello di Gareth Bale. Parlare di un eventuale passaggio del gallese del Real Madrid in Serie A potrebbe sembrare ad oggi effettivamente una baggianata, non molto però se pensiamo a quanto successo questa estate, con l’incredibile arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, che potrebbe aver aperto non una strada, ma un’autostrada vera e propria. Barnett, in questo senso, è chiaro.

«Adesso Gareth sta molto bene al Real Madrid. Ma se penso al futuro, nel mercato niente è impossibile – le parole del super procuratore britannico a Tuttosport oggi – . Ronaldo è stata una perdita importante per il Real Madrid. Gareth amava giocare con Cristiano, ma è tuttora contento perché si trova in un top club. Italia al top? È vero, da quando è arrivato CR7 i campioni stranieri stanno ricominciando a considerare la Serie A e iniziano a guardarla in modo diverso rispetto agli ultimi anni». La Juve, ma pure tutte le altre, possono iniziare ad alzare le antenne…