Bologna: diversi club di Serie A sondano un centrocampista. Su di lui anche il Milan

C’è un centrocampista del Bologna che potrebbe cambiare maglia in estate rimanendo però in Serie A. C’è anche il Milan

Una buona stagione, la possibilità di crescere ancora dopo essersi ambientato nel nostro campionato: Jerdy Schouten è uno di quei centrocampisti a cui Mihajlovic non ha praticamente mai rinunciato in questa stagione.

Il classe 97 interessa all’Atalanta che lo vorrebbe come vice De Roon dopo la squalifica di quattro giornate ottenuta a causa dell’espulsione con il Milan. Proprio i rossoneri potrebbero fare uno scherzetto alla dea provandoci per Schouten. Tonali e Meitè non hanno convinto più di tanto e allora potrebbe arrivare l’affondo per il mediano che costa 20-25 milioni di euro.