Incidenti Liverpool: il tifoso giallorosso è stato assolto per “gravi lesioni” a Cox

Incidenti Liverpool: Lombardi, tifoso giallorosso accusato, è stato assolto per gravi lesioni a Cox ma condannato a tre anni per disordini violenti

Filippo Lombardi, tifoso della Roma coinvolto negli scontri prima di Liverpool-Roma dello scorso 24 aprile, è stato dichiarato non colpevole di aggressione a mano armata e di gravi lesioni ai danni di Sean Cox, sostenitore dei Reds. La decisione della giuria, assunta a maggioranza, è arrivata dopo 9 ore di camera di consiglio. Per Lombardi, 21 anni, resta in piedi l’accusa di disordini violenti, reato per il quale ha ammesso la sua colpevolezza prima del processo.

Sentenza che è arrivata dopo la testimonianza chiave di Mykel Askew, in tifoso del Liverpool che ha fatto un video con lo smartphone dei fatti e che è stato tra i primi a prestare soccorso a Cox: «Ho visto i tifosi della Roma e ho iniziato a riprenderli, pensando ad un coro o ad una coreografia. Poi ho sentito delle urla e ho visto un uomo frustare con la cintura un signore (Cox, ndr) che poi è caduto a terra. Accanto a lui c’era un altro ragazzo con la cinta in mano e uno con una catena. Ho aiutato quell’uomo, che sembrava aver perso i sensi ancora prima di cadere. Il sangue gli usciva dal naso e dalla bocca. Mi sono tolto il cappotto e l’ho messo sotto la sua testa per arginare l’emorragia. Poi si è avvicinato un dottore e non ho più visto il ragazzo che lo aveva colpito».