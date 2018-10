Direttamente dalla Russia arriva un particolare modo per battere i rigori, guardare per credere

Norik Avdalyan. Prima di oggi probabilmente questo nome non lo conosceva nessuno. Dopo quello che il 22enne ha fatto, invece, è facile immaginare che questo giovane russo sia un po’ più famoso nel mondo. Il giocatore del Rubin Kazan, ha realizzato un gol con un clamoroso calcio di rigore nel corso della sfida dell National Student League: nella vittoria per 4-0 sul Cheboksary, il 22enne ha accompagnato il tiro dal dischetto con una capriola stupendo in primis il portiere avversario e poi sopratutto i propri compagni. Che sia una rivisitazione della famosa frase che Totti pronunciò in occasione dei rigori battuti contro l’Olanda agli Europei 2000? Non è dato sapere, intanto però il gesto di Avdalyan farà il giro del mondo.