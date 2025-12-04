Mondiale 2026, novità importanti per quanto riguarda i sorteggi negli USA. La situazione non lascia dubbi

Mondiale, tutto pronto al Kennedy Center di Washington per i sorteggi dei gironi. La situazione

Tutto pronto al Kennedy Center di Washington per il sorteggio dei gironi del Mondiale di calcio, un evento che promette di essere molto più di una semplice estrazione di palline. In attesa di conoscere il destino dell’Italia, la cui partecipazione è ancora incerta e sarà contrassegnata da una “X”, la serata si preannuncia come un vero e proprio show all’americana.

Tra ospiti d’eccezione come Andrea Bocelli, Heidi Klum e Robbie Williams, spicca la presenza dei Village People, la band preferita dal presidente Trump. Non è difficile immaginare il tycoon, grande fan del gruppo, trascinare il presidente della FIFA Infantino in un ballo scatenato sulle note di “YMCA”, in una sorta di “Ballando con le stelle” versione yankee.Tuttavia, l’atmosfera festosa rischia di essere offuscata da un serio incidente diplomatico: al presidente della federcalcio iraniana è stato negato il visto d’ingresso negli Stati Uniti, lasciando una sedia vuota e creando imbarazzo alla FIFA.

Infantino starebbe cercando di mediare con Trump, ma la questione appare complessa.In un contesto in cui il calcio sembra quasi un “asterisco a parte” rispetto allo spettacolo, il sorteggio di Washington si prepara a stupire, tra musica, celebrità e tensioni internazionali, in perfetto stile Super Bowl.

