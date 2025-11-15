Infortunati Cagliari, emergenza per la squadra di Pisacane: il tecnico punta al recupero di questi giocatori in vista della gara contro il Genoa di rientro dalla sosta

Infortunati Cagliari, emergenza per Pisacane: il tecnico sta cercando di recuperare il maggior numero possibile di calciatori per la gara contro il Genoa

La situazione dell’infermeria del Cagliari continua a preoccupare Fabio Pisacane e il suo staff tecnico. Con l’avvicinarsi della sfida contro il Genoa, la squadra rossoblù sta cercando di recuperare il maggior numero di calciatori possibile, ma i numeri sono limitati. Questa settimana, il tecnico ha dovuto lavorare con un gruppo ristretto di giocatori, a causa della concomitanza delle convocazioni in Nazionale e degli infortuni.

I calciatori assenti e i tempi di recupero

Dal ritorno in campo di martedì, Pisacane ha dovuto fare a meno di ben sei giocatori infortunati. Tra questi, Andrea Belotti, che è rientrato a Cagliari per continuare la sua riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio. Gli altri calciatori, Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog, non si sono ancora riaggregati al gruppo, lasciando la squadra con poche opzioni a disposizione.

Questi infortuni hanno messo sotto pressione lo staff tecnico, che spera di recuperare il maggior numero possibile di giocatori per affrontare al meglio il match di sabato prossimo contro il Genoa. L’obiettivo dichiarato è ridurre al minimo l’emergenza e cercare di riportare i calciatori in campo prima di un altro impegno difficile.

Le speranze di recupero e le strategie per il futuro

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la priorità assoluta in casa Cagliari è recuperare gli infortunati per la sfida di sabato. Sebbene i tempi di recupero per ciascun calciatore varino, Pisacane e il suo staff sono fiduciosi di poter riavere a disposizione alcuni elementi fondamentali, riducendo così il numero di assenti.

Con una settimana intensa di allenamenti davanti, il Cagliari cercherà di affrontare al meglio questa situazione critica. Il recupero fisico dei giocatori è diventato una delle priorità assolute, in vista di una partita che si preannuncia decisiva per le ambizioni della squadra nel campionato.