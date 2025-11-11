Infortunati Inter, in vista del derby possibili rientri importanti. Tutti gli aggiornamenti sulla rosa di Chivu in vista del derby della Madonnina

Infortunati Inter, in vista del Milan possibili rientri importanti. Chivu ha buone notizie verso il derby della Madonnina: tutti gli aggiornamenti

La preparazione dell’Inter per il derby contro il Milan di sabato prossimo sta entrando nella fase cruciale. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro su X, il tecnico Cristian Chivu potrà contare su alcuni rientri importanti per la partita, a cominciare da Lautaro Martinez, che tornerà a disposizione martedì 18 novembre dopo il suo impegno con la nazionale argentina. Il capitano nerazzurro, che ha giocato un ruolo fondamentale fin dall’inizio della stagione, sarà pronto a mettere a disposizione tutta la sua esperienza per affrontare il Milan.

Rientri e aggiornamenti sugli infortuni

Nel frattempo, anche Hakan Calhanoglu e Sucic si aggregheranno al gruppo giovedì. Entrambi sono stati impegnati con le rispettive nazionali e si uniranno al resto della squadra per le ultime sedute di allenamento in vista del derby.

Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Matteo Darmian, il difensore dovrebbe essere convocato per il match contro i rossoneri, dopo aver smaltito i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Tuttavia, la situazione di Henrikh Mkhitaryan resta in sospeso. Il centrocampista armeno, alle prese con un infortunio, si sottoporrà a una visita di controllo nei prossimi giorni, e solo successivamente si deciderà se convocarlo per la sfida contro il Milan.

Il derby si avvicina: l’importanza della preparazione

Con questi aggiornamenti, Chivu continua a lavorare per avere tutti i suoi uomini al massimo della forma per il derby della Madonnina, che si preannuncia fondamentale per le ambizioni stagionali dell’Inter. Il tecnico nerazzurro conta di avere a disposizione un organico completo per affrontare al meglio uno degli appuntamenti più attesi della stagione.