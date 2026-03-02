Infortunati Milan: sospiro di sollievo per Bartesaghi, c’è una novità importante per Gimenez. Ultime dall’infermeria rossonera verso il derby della Madonnina

Infortunati Milan: novità importanti sulle condizioni di Bartesaghi e Gimenez in vista del derby della Madonnina contro l’Inter

La marcia di avvicinamento al Derby della Madonnina inizia con il piede giusto per il Milan guidato da Massimiliano Allegri. In vista della super sfida in programma domenica 8 marzo nella magnifica cornice di San Siro, le indiscrezioni riportate da Milannews24 regalano sorrisi all’ambiente rossonero, allontanando lo spettro di assenze pesanti in un momento nevralgico della stagione.

Esami strumentali per Bartesaghi: scongiurata la lesione

La prima e importante nota positiva riguarda Davide Bartesaghi. Il difensore è stato uno dei protagonisti assoluti nell’ostica trasferta contro la Cremonese, dove ha conquistato con caparbietà il calcio d’angolo decisivo prima di doversi arrendere a un fastidioso problema fisico.

Nella mattinata odierna, il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali di rito per valutare l’entità del danno. I test clinici hanno fortunatamente escluso qualsiasi tipo di lesione al muscolo flessore della coscia destra, evidenziando esclusivamente un semplice risentimento muscolare. Resta ora da capire se mister Allegri deciderà di convocarlo già per l’incrocio contro i nerazzurri o se adotterà una linea più conservativa, ma il timore di un lungo stop è definitivamente rientrato.

Il recupero di Santiago Giménez: il “Bebote” accelera

Le buone notizie per il Diavolo non si limitano al solo reparto arretrato. La visita di controllo effettuata da Santiago Giménez ha dato un esito estremamente positivo.

L’attaccante ha ricevuto il tanto atteso via libera da parte dello staff medico. Nel corso dei prossimi giorni, il bomber ultimerà il delicato percorso di riatletizzazione individuale, step propedeutico per il rientro definitivo a pieno regime con il gruppo squadra. Giménez vede finalmente la luce in fondo al tunnel e si prepara a tornare a disposizione, alimentando le concrete speranze dei tifosi di poterlo vedere almeno in panchina per l’attesissima sfida contro l’Inter.