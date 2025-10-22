Infortunati Milan: buone notizie da Milanello! Nkunku torna in gruppo, resta il dubbio Loftus-Cheek. Le ultimissime

Infortunati Milan: Nkunku recuperato per il Pisa, ansia Milan per Loftus-Cheek. Tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

A due giorni dall’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, che vedrà il Milan affrontare il Pisa a San Siro, da Milanello arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni della squadra di Massimiliano Allegri. Ecco quanto raccolto da Milannews24:

La giornata di mercoledì si è rivelata decisiva: Christopher Nkunku ha infatti smaltito il problema al dito del piede accusato in Nazionale e si è allenato regolarmente con i compagni. L’attaccante francese è dunque recuperato per la sfida di venerdì sera, anche se difficilmente sarà impiegato per l’intero arco dei 90 minuti. La sua presenza, tuttavia, rappresenta un’arma preziosa per Allegri, che potrà contare su un’opzione in più per variare l’assetto offensivo e, se necessario, schierare dall’inizio il tandem Gimenez-Leao con la sicurezza di avere un rinforzo di lusso pronto a subentrare.

Meno confortanti, invece, le notizie su Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, fermato da un affaticamento muscolare che lo ha già costretto a saltare la gara con la Fiorentina, ha proseguito con un lavoro personalizzato. Le sue condizioni restano incerte e saranno monitorate nelle prossime ore, con la massima prudenza per evitare ricadute.

Con il rientro di Nkunku, il Milan si avvicina alla sfida contro il Pisa con maggiore fiducia e la consapevolezza di poter contare su un reparto avanzato ricco di soluzioni, un segnale che alimenta l’ottimismo dei tifosi in vista di un nuovo successo.

