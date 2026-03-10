Infortunati Parma, ecco come stanno Bernabè e Britschgi! Le ultimissime sulle loro condizioni

Infortunati Parma, allarme in vista della trasferta di Torino: come stanno davvero Bernabè e Britschgi. Le ultimissime

Il Parma di Carlos Cuesta continua la preparazione in vista della trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove venerdì 13 marzo alle 20:45 aprirà la 29ª giornata di Serie A. Le notizie dall’infermeria non sono incoraggianti: Bernabè e Britschgi hanno svolto anche oggi, lavoro differenziato dopo aver saltato la sfida con la Fiorentina. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni e restano in dubbio per la gara contro il Torino. La squadra tornerà ad allenarsi domani con una nuova seduta programmata al centro sportivo.

Nonostante le assenze pesanti, i gialloblù hanno ottenuto un punto prezioso al Franchi, pareggiando 0-0 contro la Fiorentina e confermando la solidità mostrata nelle ultime settimane. Il Parma è infatti imbattuto da cinque giornate, nelle quali ha raccolto 11 punti, un bottino che testimonia l’ottimo stato di forma della squadra. La compattezza difensiva e la capacità di gestire i momenti difficili hanno permesso agli uomini di Cuesta di mantenere continuità di risultati.

Grazie a questa serie positiva, il Parma è salito a quota 34 punti, occupando il 12° posto in classifica e compiendo un passo significativo verso l’obiettivo salvezza. La permanenza in Serie A non è ancora matematica, ma il margine costruito nelle ultime settimane consente alla squadra di affrontare il finale di stagione con maggiore serenità. Restano da raccogliere gli ultimi punti per blindare definitivamente la categoria e completare un percorso di crescita che, nelle ultime giornate, ha mostrato segnali molto incoraggianti.