Infortunati Roma: Soulé spera nel rientro, domani il test decisivo per Dybala. La prudenza dello staff giallorosso per la loro gestione

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Roma, concentrandosi principalmente su Paulo Dybala e Matias Soulé. Entrambi i giocatori stanno seguendo trattamenti specifici per recuperare dai rispettivi problemi fisici, ma non sono ancora al meglio.

Matias Soulé, esterno offensivo argentino, continua a fare i conti con la pubalgia che lo tormenta da dicembre. La sua situazione resta delicata, e la sua disponibilità per i prossimi impegni è ancora incerta. Gli aggiornamenti medici sul giocatore sono quotidiani, con il tecnico Gian Piero Gasperini che preferisce non forzare i tempi di recupero. Soulé, infatti, dovrà ridurre il dolore nella zona pubica prima di poter tornare a pieno regime negli allenamenti, e non prima di aver recuperato completamente potrà integrarsi nuovamente con il gruppo.

Per quanto riguarda Paulo Dybala, il fantasista della Roma ha registrato progressi sull’infiammazione al ginocchio che lo tiene fermo dal 26 gennaio. Tuttavia, non è ancora in grado di unirsi agli altri compagni di squadra in allenamento. La sua condizione viene monitorata attentamente dai medici, e se non ci saranno ricadute, potrebbe tornare in campo nei prossimi giorni. In particolare, l’obiettivo di Dybala è quello di rientrare domani, alla vigilia della partita decisiva per la Champions League contro il Napoli. La situazione di Soulé e Dybala sarà più chiara solo nelle prossime 48 ore: se entrambi non dovessero recuperare in tempo, Gasperini sarà costretto a fare a meno di loro nella sfida contro Conte.

Nel frattempo, Stephan El Shaarawy, che ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo, si prepara a dare il suo contributo. Gli altri infortunati, Hemroso, Ferguson, e Dovbyk, restano ancora fuori. I medici della Roma sono cauti nel non forzare il recupero di nessun giocatore, consapevoli che il calendario, tra marzo e maggio, si complica se la Roma dovesse continuare il suo cammino in Europa League.

La cautela resta dunque la strategia principale per non correre rischi inutili in vista di una fase cruciale della stagione.