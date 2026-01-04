Infortuni Juventus, Conceicao e Kelly alla Continassa per gli esami strumentali: ci saranno contro il Sassuolo? Le ultimissime

Infortuni Juventus, gli esami non hanno evidenziato lesioni per Conceicao e Kelly. La loro presenza contro il Sassuolo, però, è in forte dubbio

All’indomani del pareggio interno contro il Lecce, il tema infortuni della Juventus torna al centro dell’attenzione in casa bianconera. La squadra può tirare un sospiro di sollievo solo parziale dopo una mattinata intensa alla Continassa, dove Francisco Conceicao e Lloyd Kelly si sono sottoposti a controlli approfonditi presso il J Medical. L’ansia era comprensibile, considerando l’emergenza fisica che ha già colpito la rosa nelle ultime settimane e l’imminente turno infrasettimanale di campionato contro il Sassuolo.

Gli esami strumentali hanno però escluso lesioni muscolari per entrambi i giocatori, una notizia positiva che ridimensiona l’allarme legato agli infortuni della Juventus. Per lo staff tecnico e medico si tratta di un segnale incoraggiante, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni defezione può incidere pesantemente sul rendimento della squadra. Evitare stop prolungati era la priorità, e sotto questo aspetto l’esito degli accertamenti ha scongiurato lo scenario peggiore.

Questo, però, non significa che l’emergenza sia del tutto rientrata. Conceicao e Kelly continuano ad avvertire dolore e fastidio, fattori che impongono prudenza nelle valutazioni. Lloyd Kelly, in particolare, lamenta un dolore persistente alla coscia destra, mentre Conceicao non ha ancora smaltito completamente l’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la precedente gara. Situazioni diverse, ma accomunate dalla necessità di una gestione attenta per evitare ricadute.

Il capitolo infortuni della Juventus resta quindi aperto. Con meno di 48 ore che separano la squadra dalla sfida del Mapei Stadium, il tempo a disposizione è davvero ridotto. La rifinitura della vigilia sarà decisiva per capire se i due calciatori potranno essere convocati o se verrà scelto un approccio più conservativo, rimandando il loro rientro ai prossimi impegni.

In un calendario fitto e senza pause, la Juventus deve fare i conti non solo con gli avversari, ma anche con la tenuta fisica della rosa. La gestione degli infortuni diventa così un elemento chiave della stagione: recuperare giocatori importanti senza correre rischi inutili è fondamentale per mantenere continuità di risultati. Le prossime ore diranno se Conceicao e Kelly riusciranno a mettersi alle spalle questo piccolo stop o se andranno ad allungare, seppur temporaneamente, la lista degli infortuni della Juventus.