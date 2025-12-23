Infortuni Juventus, quei due giocatori hanno svolto un allenamento personalizzato. Buone notizie per Bremer. Stop per Zhegrova: il motivo

Infortuni Juventus, brutte notizie per Spalletti: Zhegrova si è fermato per influenza. Lavoro personalizzato per Conceicao e McKennie. Le loro condizioni

La Juventus archivia il successo contro la Roma e guarda già avanti, con la concentrazione tutta rivolta alla prossima trasferta in Toscana. Sabato 27 dicembre i bianconeri saranno di scena all’Arena Garibaldi contro il Pisa, una partita delicata che arriva in un momento positivo dal punto di vista dei risultati, ma non privo di incognite legate agli infortuni. Alla Continassa, infatti, l’allenamento odierno ha restituito un quadro da monitorare con attenzione per Luciano Spalletti e il suo staff.

Se l’entusiasmo per i tre punti conquistati ha ridato fiducia all’ambiente e accorciato la classifica, dall’infermeria continuano ad arrivare segnali che impongono prudenza. Sono cinque, in particolare, le situazioni sotto osservazione, tra gestione dei carichi, lavoro differenziato e piccoli stop che potrebbero incidere sulle scelte di formazione.

Conceição e McKennie: lavoro personalizzato

Il tema degli infortuni ruota soprattutto attorno alle condizioni di Francisco Conceição. L’esterno portoghese, decisivo contro la Roma con il gol vittoria, non si è allenato con il gruppo. Per lui è stato previsto un programma differenziato: gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma lo staff medico preferisce non correre rischi inutili. Situazione simile per Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha svolto una seduta a parte per smaltire alcuni fastidi fisici. Con loro anche Cabal, già assente nell’ultima gara per un affaticamento muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire se i tre potranno rientrare gradualmente in gruppo.

Gestione Bremer e stop per Zhegrova

Tra gli infortuni da segnalare c’è anche l’assenza di Gleison Bremer dall’allenamento collettivo. Nessun allarme per il difensore brasiliano: si tratta semplicemente di una gestione dei carichi dopo il recente rientro. Spalletti ha scelto di preservarlo per averlo al meglio nella sfida contro il Pisa, vista la sua importanza nello scacchiere difensivo.

Diverso il discorso per Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro è stato costretto al forfait a causa di una sindrome influenzale che lo ha tenuto lontano dal campo. La sua convocazione per la trasferta toscana dipenderà dall’evoluzione della febbre nei prossimi giorni.

In sintesi, la Juventus lavora con attenzione e cautela: la partita di Pisa è fondamentale, ma la gestione degli infortuni resta una priorità per evitare ricadute e affrontare il prossimo impegno con una rosa il più possibile al completo.