La Roma è già nel record: 22 infortuni finora. Pallotta è nero

Ecatombe Roma: 22 infortuni, di cui la maggior parte per cause muscolari, quando non siamo nemmeno a metà stagione. Adesso il presidente Pallotta vuole vederci chiaro…

Non siamo nemmeno a metà stagione, che la Roma ha già batutto quasi tutti i record (almeno a naso): probabilmente mai nessuna squadra era mai arrivata alla fine di novembre con ventidue infortuni, uno dopo l’altro. Nemmeno il Milan, falcidiato dalle defezioni proprio in questo periodo. Non è un gran record, è vero, ma è pur sempre un primato su cui riflettere un minimo: con l’infortunio di Stephan El Shaarawy contro il Real Madrid, adesso per i giallorossi si mette malino (e non solo in termini di classifica). Eusebio Di Francesco dovrà fare affidamento su di una rosa ridotta all’osso: al momento sono out oltre all’attaccante italo-egiziano pure Daniele De Rossi, Edin Dzeko, Javier Pastore, Diego Perotti, Lorenzo Pellegrini ed Ante Coric.

Bene, ma non benissimo insomma. Il presidente James Pallotta, stanto alle indiscrezioni di stampa di oggi, l’avrebbe anzi presa proprio male e vorrebbe vederci chiaro: ancora una volta il numero uno giallorosso sospetta che, dietro ad una tale mole di infortuni, ci sia effettivamente lo zampino della preparazione atletica. La maggior parte dei problemi riportati nelle ultime settimane dei giocatori sarebbero infatti di natura prettamente muscolare. Sembra un deja-vu, perché appena qualche mese in casa Roma si era scatenata una vera e propria caccia alle streghe sull’argomento che aveva portato al licenziamento del preparatore Ed Lippie. Ancora prima ad essere cacciato era stato il francese Darcy Norma, portato a Trigoria da Rudi Garcia. Ahia.