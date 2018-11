Infortunio El Shaarawy: problema muscolare per il giallorosso

Infortunio El Shaarawy: problema muscolare per l’italo-egiziano che ha dovuto abbandonare il campo al ventesimo del primo tempo

Brutta tegola per la Roma nel corso del primo tempo contro il Real Madrid. Al 20′ Stephan El Shaarawy ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare dopo aver tentato uno scatto sulla fascia. Al suo posto è entrato Justin Kluivert. Nei prossimi giorni il giallorosso sarà sottoposto ad esami strumentali specifici per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire eventuali tempi di recupero.