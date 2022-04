Infortuni Zaniolo, il dottor Tencone: «Può avere ricadute, ecco il mio consiglio»

Zaniolo Juve: il dottor Tencone, ex coordinatore dell’area medica bianconera, avverte sul possibile acquisto del fantasista

L’ex coordinatore dell’area medica della Juve Tencone parla così del possibile arrivo in bianconero di Nicolò Zaniolo. L’intervista ai microfoni di Tuttosport.

RISCHIO RICADUTE – «Onestamente non conosciamo con precisione la percentuale di rischio di farsi male una terza volta. La scienza ci dice che dopo una lesione del legamento crociato la possibilità che si verifichi lo stesso infortunio, sul medesimo ginocchio o sull’altro, è del 15-20 per cento. E il rischio sale al 25-30 per cento nei giovani calciatori, sotto i 20 anni. Ma non ci sono prove che hanno misurato il rischio di farsi male una terza volta. Certamente è verosimile che un rischio ci sia anche se probabilmente non è molto più alto rispetto a prima, soprattutto se dal punto di vista del recupero riabilitativo e sportivo l’atleta completa bene tutto quel programma che deve svolgere per avere un perfetto tono muscolare. E se corregge quei movimenti che potrebbero essere una delle cause o uno dei rischi aggiuntivi all’infortunio».

DUBBI DI CONDIZIONE – «Io consiglierei di procedere… alle visite mediche. Ma non mi permetterei mai di dire un no a priori. Sappiamo di casi perfettamente recuperati e Zaniolo merita tutte le attenzioni».

