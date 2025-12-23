Infortunio Bailey, buone notizie per Gasperini: gli esami hanno confermato una cosa. Ecco le condizioni dell’esterno giallorosso

Infortunio Bailey, il giocatore giamaicano non ha avuto lesioni e questo sembra rappresentare una buona notizia per i giallorossi. Le ultime

Arrivano notizie rassicuranti da Trigoria per la Roma, che può tirare un primo sospiro di sollievo dopo lo stop di Bailey nella gara contro la Juventus. L’infortunio di Bailey aveva subito fatto scattare l’allarme nello staff tecnico e tra i tifosi, ma gli esami strumentali effettuati nella mattinata hanno escluso conseguenze più gravi, ridimensionando notevolmente le preoccupazioni iniziali.

Il calciatore giamaicano si è sottoposto agli accertamenti di rito per chiarire l’entità del problema fisico accusato durante l’ultimo impegno di campionato. Gli esami hanno infatti evidenziato l’assenza di lesioni muscolari: per Bailey si tratta di un semplice fastidio al flessore, una situazione che richiede comunque attenzione ma che non comporta lunghi tempi di recupero. Una notizia importante per la Roma, che in questa fase della stagione ha bisogno di tutti gli uomini a disposizione.

Alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Trigoria, Bailey ha svolto una seduta personalizzata, lavorando a parte rispetto al resto del gruppo. Lo staff medico ha scelto la via della prudenza per gestire al meglio l’infortunio di Bailey, evitando rischi inutili che potrebbero trasformare un piccolo problema in uno stop più lungo. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno per valutare un eventuale rientro graduale in gruppo.

Nonostante il quadro clinico sia confortante, la presenza di Bailey nella prossima sfida contro il Genoa resta in forte dubbio. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore nei prossimi allenamenti e dalla risposta del muscolo ai carichi di lavoro. La Roma non vuole forzare i tempi, soprattutto considerando l’intensità del calendario e l’importanza di avere l’esterno al meglio della condizione.

Oltre all’infortunio di Bailey, a Trigoria si registrano altre situazioni da monitorare. Anche Artem Dovbyk e Mario Hermoso hanno svolto lavoro personalizzato alla ripresa delle attività. Per entrambi si tratta di una gestione mirata dei carichi e di piccoli acciacchi che lo staff tecnico sta cercando di smaltire con un programma specifico, senza creare ulteriori complicazioni.

Nel complesso, l’ambiente giallorosso può guardare con maggiore ottimismo ai prossimi giorni. L’assenza di lesioni riduce notevolmente i rischi legati all’infortunio di Bailey, che potrebbe risolversi in tempi relativamente brevi. La Roma continuerà a valutare con attenzione l’evoluzione della situazione, con l’obiettivo di recuperare il giocatore nel momento giusto e nelle migliori condizioni possibili, evitando qualsiasi ricaduta che potrebbe pesare sul prosieguo della stagione.