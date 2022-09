Tegola in casa Lazio, Maurizio Sarri in vista della sfida di Europa League perde il centrocampista Basic per infortunio

La mezzala si è fermata in allenamento per un problema al polpaccio, lo staff medico spera non sia nulla di grave per lui.