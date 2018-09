Infortunio Benassi: il centrocampista costretto ad abbandonare il campo dopo una botta con un giocatore bergamasco

La Fiorentina non riesce a sbloccare la gara contro l’Atalanta e in più deve far fronte alla sfortuna. Al 30′ del primo tempo Marco Benassi è rimasto a terra a seguito di un contrasto di gioco. Il calciatore viola ha provato a giocare ma dopo pochi minuti ha chiesto il cambio a Pioli, al suo posto Edimilson Fernandes. Dovrebbe trattarsi solo di una forte contusione per l’ex granata che comunque verrà sottoposto ad esami specifici nella giornata di domani.