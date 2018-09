Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Fiorentina-Atalanta, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per la 7ª giornata di Serie A, al franchi arriva l’Atalanta del trio sudamericano Gomez–Zapata–Rigoni. Un bel banco di prova per la Fiorentina di Pioli, che con una vittoria aggancerebbe l’Inter al 4º posto. La dea dal canto suo sta vivendo un leggero momento di flessione, con la vittoria che manca addirittura dalla gara con il Frosinone del 20 agosto. Pertanto entrambe le squadre saranno agguerrite e determinate a tornare a casa con il bottino pieno.

Fiorentina-Atalanta: diretta live e sintesi

Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Pioli conferma il 4-3-3 con Gerson mezz’ala e Pjaca nel tridente con Simeone e Chiesa. Per il resto sarà la stessa squadra che ha perso contro l‘Inter. Nell’Atalanta invece Gasperini opta per Pasalic al posto di Rigoni in appoggio al tandem Zapata–Gomez.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Pioli sembra deciso a varare il solito 4-3-3. Confermati quasi tutti gli uomini che hanno giocato contro l’Inter. Torna però Gerson dal primo minuto. Spazio anche per Pjaca, preferito a Mirallas sulla sinistra. In casa Atalanta invece Gasperini schiera dall’inizio il suo tridente delle meravigli Gomez-Zapata-Rigoni.

Fiorentina-Atalanta: i precedenti del match

L’Artemio Franchi non è sicuramente lo stadio preferito dall’Atalanta, che non vince addirittura dalla stagione 92–93. Da allora sono arrivati 7 pareggi e ben 10 sconfitte.. L’ultimo precedente risale a settembre dell’anno scorso e si chiuse 1-1 in virtù delle reti di Chiesa e Freuler.

Fiorentina-Atalanta: l’arbitro del match

L’arbitro di questo Fiorentina–Atalanta, match valevole per la 7ª giornata di Serie A, sarà Paolo Valeri della sezione di Roma. Ad aiutarlo in questo compito ci saranno gli assistenti Tasso e Schenone. Il quarto uomo invece sarà Pasqua.

Fiorentina-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.