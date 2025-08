Infortunio Bernardeschi, allarme parzialmente rientrato: il comunicato del Bologna sulle condizioni del fantasista appena arrivato dal Canada

Tiro di schioppo, spavento e poi un cauto ottimismo. Il Bologna e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Federico Bernardeschi. La grande paura, scatenatasi ieri durante l’amichevole contro la Vis Pesaro a Casteldebole, quando l’esterno è stato costretto a uscire per un infortunio al ginocchio, è stata parzialmente ridimensionata dal comunicato ufficiale diramato oggi dal club.

L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina, che nel test di ieri aveva anche trovato il gol su rigore, si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali del caso per valutare l’esatta entità del problema. Sebbene l’allarme iniziale fosse alto, gli accertamenti hanno escluso lesioni gravi, permettendo di definire un programma di recupero mirato che il giocatore inizierà immediatamente. Bernardeschi, grande colpo di questo calciomercato estivo per il Bologna, arrivato a titolo gratuito dai canadesi del Toronto, rappresenta una pedina fondamentale per l’attacco rossoblù e la sua assenza prolungata sarebbe stata una tegola pesante.

Ora la corsa contro il tempo è ufficialmente iniziata. La domanda che tutti si pongono è se Bernardeschi riuscirà a recuperare per l’esordio in Serie A. Mancano esattamente tre settimane alla prima giornata di campionato, che vedrà il Bologna impegnato nel difficile match casalingo contro la Roma, in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45. Lo staff medico lavorerà per rimetterlo a disposizione, ma la prudenza è d’obbligo per evitare ricadute. Al momento, un suo impiego contro i giallorossi appare difficile, mentre sembra più probabile un rientro per la successiva sfida interna, quando al Dall’Ara arriverà il neopromosso Como. Il Bologna incrocia le dita, sperando di riavere il suo numero 10 il prima possibile.

IL COMUNICATO – «Federico Bernardeschi ha accusato nel corso dell’amichevole di ieri un lieve trauma distorsivo del ginocchio destro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane».