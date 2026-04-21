Infortunio Bernardeschi, l’esito ufficiale degli esami dell’attaccante del Bologna: le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Infortunio Bernardeschi, è stato ufficializzato l’esito degli esami dell’attaccante del Bologna. Quali sono le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Il Bologna guidato in panchina da Vincenzo Italiano sta affinando i preparativi al centro sportivo di Casteldebole in vista dell’attesissimo scontro diretto contro la Roma. La marcia di avvicinamento al prossimo turno di Serie A porta in dote diverse novità dall’infermeria. I riflettori sono puntati sulle condizioni fisiche di Benjamin Dominguez, Federico Bernardeschi, Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga. Il mister dovrà ridisegnare la formazione tenendo conto di recuperi provvidenziali e pesanti defezioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il rientro dell’argentino e la corsa europea

La nota più lieta per la compagine felsinea riguarda senza dubbio l’esterno offensivo sudamericano. Il giovane talento classe 2003 ha smaltito del tutto i recenti acciacchi e ha ricominciato a sudare a pieno ritmo insieme al resto della rosa. Ritrovare una freccia di questo calibro sulla corsia laterale rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per l’allenatore, specialmente in questo infuocato finale di annata sportiva in cui i rossoblù battagliano per assicurarsi un prezioso pass per le coppe europee.

Lo stop dell’ex Juventus: i tempi di recupero

Di tutt’altro tenore, purtroppo, le comunicazioni relative al trequartista azzurro. Dopo aver alzato bandiera bianca a causa di un fastidio avvertito nell’ultimo incrocio contro la Juventus, il calciatore si è sottoposto a indagini strumentali approfondite. I referti clinici hanno evidenziato una lesione al muscolo iliaco destro. Per assorbire questo guaio muscolare, l’atleta dovrà osservare un periodo di riposo forzato stimabile tra le due e le tre settimane. Una vera e propria mazzata tattica, considerato che l’ex giocatore del Toronto è senza dubbio il perno inamovibile nello scacchiere tecnico della squadra.

Lavoro differenziato per tre pedine

Permangono forti dubbi, infine, sulle reali possibilità di recupero del portiere titolare, del difensore centrale e della punta centrale olandese. Il terzetto non ha ancora ricevuto il via libera per aggregarsi alle sedute tattiche collettive, proseguendo invece con un iter di allenamento personalizzato e individuale. Considerando il pochissimo tempo a disposizione prima del match contro i capitolini, le chance di strappare una maglia nell’elenco dei convocati appaiono decisamente esigue.