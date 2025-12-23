Infortunio Bonny, brutte notizie per Chivu: gli esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio. I tempi di recupero dell’attaccante francese

Infortunio Bonny, il giocatore non sarà a disposizione contro l’Atalanta per una distorsione al ginocchio. Ecco quando rientrerà a disposizione

Brutte notizie per Cristian Chivu alla vigilia di una sfida già complicata. In vista della trasferta di domenica sera contro l’Atalanta, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare ad Ange-Yoan Bonny. L’infortunio di Bonny rappresenta un ulteriore ostacolo in un momento delicato della stagione, nel quale la squadra è chiamata a dare continuità e solidità contro un avversario di alto livello.

L’attaccante francese ha riportato il problema fisico nel corso dell’ultima seduta di allenamento. Un evento traumatico che ha subito fatto scattare l’allarme nello staff tecnico e medico, costringendo il giocatore a interrompere la sessione. Gli accertamenti sono stati svolti nella mattinata successiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, centro di riferimento per gli esami strumentali del club.

Gli esiti non lasciano spazio a interpretazioni: l’infortunio di Bonny è stato diagnosticato come una leggera distorsione al ginocchio sinistro. Una problematica che, pur non essendo grave, impone massima cautela. Per questo motivo è stato deciso il forfait immediato del giocatore, che non prenderà parte alla delicata gara contro l’Atalanta. Le sue condizioni verranno rivalutate all’inizio della prossima settimana, quando si capirà con maggiore precisione l’entità dei tempi di recupero.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La notizia è stata confermata anche dal comunicato ufficiale del club, che ha fatto chiarezza sulla situazione: dopo l’evento traumatico avvenuto in allenamento, Bonny si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato la distorsione al ginocchio. Nessun rischio inutile, dunque, in una fase della stagione in cui preservare l’integrità fisica dei giocatori è fondamentale.

Dal punto di vista tecnico, l’infortunio di Bonny complica i piani di Chivu. L’attaccante stava trovando sempre più spazio nelle rotazioni offensive grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla capacità di attaccare la profondità. La sua assenza obbligherà l’allenatore a rivedere le scelte in avanti, affidandosi ad alternative che garantiscano equilibrio ma anche incisività contro una difesa solida come quella bergamasca.

La speranza dell’ambiente nerazzurro è che lo stop sia breve e che Bonny possa tornare a disposizione già nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dalla risposta del ginocchio nei primi giorni di lavoro differenziato. Nel frattempo, l’infortunio di Bonny resta un tema centrale in casa nerazzurra, simbolo di un periodo non semplice ma che la squadra dovrà affrontare con compattezza e spirito di sacrificio.