Infortunio Brahim Diaz, aggiornamenti sul fantasista spagnolo direttamente da Milanello: ecco come sta

Oggi il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento mattutino in vista del Torino. Buone notizie per Pioli.

Stando a quanto riportato dalla redazione di Milannews24, infatti, Brahim Diaz è tornato a lavorare con il resto del gruppo rossonero.