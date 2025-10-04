Infortunio Bremer, prudenza totale alla Continassa: cosa filtra verso il Milan. Le ultime sulle condizioni del centrale brasiliano

Una corsa contro il tempo che sembra ormai persa. In casa Juventus, l’ansia per le condizioni di Gleison Bremer cresce di ora in ora, e la sua presenza nel big match di domani sera contro il Milan è in fortissimo dubbio. Le ultime indiscrezioni, riportate da Tuttosport, parlano di una linea della massima prudenza che prevarrà, con il difensore brasiliano destinato a un forfait precauzionale.

Le notizie arrivate dall’allenamento di ieri non sono state incoraggianti. Bremer ha lavorato ancora una volta a parte rispetto al gruppo, un segnale chiaro che il fastidio al ginocchio operato la scorsa stagione non è stato superato. Non si tratta di un nuovo infortunio, ma di un dolore da sovraccarico che lo staff medico non ha alcuna intenzione di sottovalutare. La priorità assoluta è evitare una ricaduta che potrebbe compromettere il rendimento del giocatore più importante del reparto per il resto della stagione.

Per questo motivo, anche se il difensore dovesse stringere i denti e strappare una convocazione in extremis, è quasi impossibile che Igor Tudor decida di rischiarlo dal primo minuto contro il Milan. L’ipotesi più probabile è che non venga nemmeno portato in panchina, per permettergli di recuperare al 100% in vista dei prossimi impegni.

Il tecnico bianconero si prepara dunque ad affrontare i rossoneri, capolista del campionato, senza il suo leader difensivo. Per sostituirlo al centro della difesa, il ballottaggio è aperto tra Federico Gatti e Daniele Rugani. Una scelta non semplice per Tudor, che dovrà ridisegnare il cuore della sua retroguardia nella partita più importante e delicata di questo avvio di stagione.