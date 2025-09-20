Infortunio Bremer? Spavento per i tifosi della Juventus nel post Verona: il difensore brasiliano si è accasciato a terra. Le sue condizioni

Un sospiro di sollievo in casa Juventus. L’allarme scattato per le condizioni di Gleison Bremer subito dopo la partita contro l’Hellas Verona è completamente rientrato. Le immagini del difensore brasiliano accasciato a terra sul prato del Bentegodi, durante il lavoro di defaticamento, avevano fatto il giro dei social in pochi minuti, generando un’ondata di preoccupazione tra i tifosi.

La paura era più che giustificata, alimentata dal ricordo del gravissimo infortunio della scorsa stagione. La rottura del legamento crociato aveva costretto il centrale a uno stop lunghissimo, condizionando pesantemente il cammino della squadra di Tudor. Vedere quelle immagini ha riacceso immediatamente i peggiori timori di una possibile ricaduta.

Tuttavia, come appreso da Juventusnews24, la realtà è fortunatamente molto meno grave. Per Bremer non risulta alcun problema fisico. Il giocatore era semplicemente affaticato al termine dell’intenso lavoro atletico svolto con i compagni non impiegati nel match e si è seduto per qualche istante solo per riprendere fiato.

L’episodio si ridimensiona quindi a un semplice momento di stanchezza, che rientra perfettamente nel programma di gestione stilato per lui dallo staff tecnico. La decisione di Igor Tudor di non schierarlo contro il Verona era stata presa proprio in quest’ottica: un turno di riposo programmato per riportarlo gradualmente al 100% della forma, dopo aver disputato per intero le prime quattro, intense partite della stagione.

Salvo sorprese, Bremer tornerà regolarmente al suo posto al centro della difesa già a partire dalla prossima sfida di campionato, in programma sabato prossimo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta.