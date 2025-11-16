Infortunio Calafiori, Gattuso senza il suo difensore: ma c’è ottimismo sul suo recupero. Ecco quando sarà in campo con l’Arsenal

Infortunio Calafiori: fuori dalla Nazionale, ma l’Arsenal lo aspetta presto in campo contro il Tottenham. Le ultimissime

Riccardo Calafiori ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale italiana a causa di un problema all’anca, rinunciando così alla delicata sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Norvegia.

Il CT Gennaro Gattuso ha spiegato che il difensore dell’Arsenal aveva provato fino all’ultimo a rendersi disponibile, dimostrando grande attaccamento alla maglia azzurra. Tuttavia, lo staff medico ha preferito non rischiare, rimandandolo a Londra per ulteriori controlli.

Dalla capitale inglese arrivano notizie rassicuranti: i primi esami e le valutazioni dell’Arsenal non evidenziano complicazioni gravi. Il club non è preoccupato per l’entità dell’infortunio e punta a una gestione prudente del recupero, per evitare ricadute.

L’obiettivo dei Gunners è chiaro: riavere Calafiori in campo già la prossima settimana. La data da segnare è domenica 23 novembre, quando l’Arsenal affronterà il Tottenham nel derby del Nord di Londra, una partita cruciale per le ambizioni di titolo della squadra di Mikel Arteta.

Elemento chiave nello scacchiere difensivo, Calafiori resta al centro dei piani del club. L’infortunio rappresenta una battuta d’arresto frustrante per il giocatore, ma non mette in discussione il suo ruolo né le prospettive future. La priorità assoluta è un recupero rapido e sicuro, in vista di un calendario fitto di sfide decisive.

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

