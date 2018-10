Infortunio Caldara: principio di pubalgia per il difensore, rientro dopo la sosta

Debutto di campionato rimandato per Caldara che rientrerà dopo la sosta per le Nazionali

Dopo il trasferimento in estate dalla Juve al Milan nell’ambito dell’affare Bonucci, Mattia Caldara sta ancora aspettando di esordire ufficialmente in campionato. L’ex difensore dell’Atalanta infatti, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, soffrirebbe di un principio di pubalgia e dunque non sarà convocato per i prossimi impegni contro Olympiacos e Chievo. Il rientro in gruppo di Caldara è dunque previsto solo dopo la sosta per le nazionali durante cui il difensore cercherà di ritrovare la condizione migliore.

Logico pensare che l’ex Atalanta non sarà convocato da Roberto Mancini per i prossimi impegni con la Nazionale, con la quale aveva già giocato contro il Portogallo senza brillare. Gattuso e i tifosi rossoneri si possono consolare con le buone notizie derivanti da Higuain. L’attaccante argentino dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già a partire dalla giornata di martedì. Il ‘ Pipita ’ è quindi pronto a guidare nuovamente l’attacco rossonero e potrebbe farlo già giovedì a San Siro nel match di Europa League contro l’Olympiacos. Tuttavia è facile immaginare come Gattuso farà riposare Higuain in Europa League per poi averlo al meglio nella gara contro il Chievo.