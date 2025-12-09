Bologna News
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il difensore! Ecco quando tornerà in campo
Brutte notizie per il Bologna, che dovrà fare a meno di Nicolò Casale per le prossime tre-quattro settimane. Il difensore, classe 1998, era uscito anzitempo durante la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, lasciando subito intuire che non si trattasse di un semplice affaticamento. Gli esami strumentali hanno purtroppo confermato una lesione che obbliga il giocatore allo stop forzato.
Per Vincenzo Italiano, tecnico rossoblù classe 1977, si tratta di un problema significativo in un reparto già alle prese con altre situazioni fisiche da monitorare. L’assenza di Casale riduce ulteriormente le scelte nella zona arretrata, complicando la preparazione delle prossime sfide di campionato.
COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono di circa tre-quattro settimane»
