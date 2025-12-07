Lazio News
Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A
Pagelle Lazio Bologna, ecco i TOP e i FLOP del match della 14a giornata di Serie A. I nostri voti ai portagonisti della sfida dell’Olimpico delle 18
Non basta la rete di Gustav Isaksen, costretto poi a lasciare il campo all’intervallo per infortunio, alla Lazio per superare il Bologna. Dopo appena un minuto dall’inizio della ripresa, infatti, Odgaard trova il gol del definitivo 1-1, salvando i rossoblù e spegnendo le speranze biancocelesti di tornare alla vittoria.
La squadra di Maurizio Sarri recrimina non poco: oltre a diverse occasioni sprecate, il finale giocato in dieci uomini per l’espulsione di Mario Gila (proteste) ha ulteriormente complicato la gestione del match. Dall’altra parte, il grande protagonista è Federico Ravaglia, autore di interventi decisivi che hanno mantenuto il risultato in equilibrio.
Queste le nostre pagelle del match.
PAGELLE LAZIO BOLOGNA
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 4.5 (46′ Lazzari 6); Guendouzi 6.5, Cataldi 5.5 (78′ Dele-Bashiru sv), Basic 5.5 (80′ Patric sv); Isaksen 6.5 (46′ Cancellieri 6), Castellanos 5 (60′ Noslin 5.5), Zaccagni 6.5
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Zortea 6.5, Heggem 5.5, Casale 5.5 (39′ De Silvestri), Miranda 6; Pobega 6, Moro 5.5 (64′ Ferguson 5.5); Orsolini 6 (64′ Bernardeschi 5.5), Odgaard 7, Cambiaghi 5 (64′ Rowe 5.5); Castro 5.5 (84′ Dallinga sv).
Lazio Bologna, Immobile torna all’Olimpico! Il tributo della Curva Nord all’ex capitano dei biancocelesti: per lui cori, applausi e striscione speciale
Lazio Bologna, Lotito a Sky: «Finalmente abbiamo trovato la squadra. Sul mercato ribadisco una cosa»
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...