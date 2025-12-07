 Diretta Gol Serie A LIVE, Cremonese Lecce: fischio d'inizio alle 12:30
Serie A

Diretta Gol Serie A LIVE, Cremonese Lecce 1-0

Diretta Gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della 14a giornata! Fari puntati sicuramente su Napoli-Juventus

Scende in campo la Serie A con i match della 14a giornata. Dopo le partite di ieri, si prospetta una domenica molto intensa.

LIVE CREMONESE LECCE

53′ – GOL DELLA CREMONESE! Bonazzoli dal dischetto non sbaglia. Fallo assegnato per un fallo di Ramadani su Vandeputte.

46′ – Si riparte con un cambio nel Lecce: fuori Banda, dentro Sottil.

45’+4 – Termina il primo tempo.

45’+3 – Ammonito Banda per proteste.

45′ – Quattro minuti di recupero.

20′ – I primi venti minuti sono trascorsi senza particolari emozioni con il Lecce che comunque fa la partita.

1′ – Si parte

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.
Allenatore: Di Francesco.

