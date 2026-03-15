Infortunio Celik, cambio forzato per la Roma contro il Como: cos’è successo e cosa filtra sulle condizioni di salute del difensore turco

Non arrivano buone notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso alle prese con un nuovo problema fisico emerso nel corso della sfida contro il Como, match valido per la 29ª giornata di Serie A. Durante la ripresa, infatti, Zeki Celik, difensore turco impiegato nella linea arretrata romanista, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio che ha immediatamente acceso l’allarme in panchina e tra i membri dello staff medico. Il giocatore ha accusato un fastidio che non gli ha permesso di proseguire l’incontro, obbligando così Gasperini a un cambio forzato in un momento delicato della partita.

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Cambio obbligato al 69’ e prime preoccupazioni

L’uscita di Celik è arrivata al 69’, quando al suo posto è stato inserito Ziolkowski, chiamato a prendere il suo posto nella retroguardia giallorossa. Il cambio non era previsto nei piani iniziali dell’allenatore e ha inevitabilmente modificato gli equilibri della squadra nel secondo tempo. Per la Roma si tratta di una situazione da monitorare con grande attenzione, anche perché il finale di stagione entra ora nella sua fase più intensa e ogni assenza può pesare in maniera significativa.

Esami nei prossimi giorni per capire i tempi di recupero

Nelle prossime ore il difensore sarà sottoposto agli esami strumentali e a tutte le visite del caso, fondamentali per chiarire l’entità del problema fisico. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire con precisione i tempi di recupero e capire quante partite potrebbe saltare Celik. La speranza, in casa romanista, è che non si tratti di uno stop lungo.