Infortunio Chiesa: problema muscolare, out contro la Lazio

Infortunio Chiesa: l’esterno della Juventus non va neanche in panchina a seguito di un problema muscolare

Brutte notizie per Federico Chiesa e per la Juventus. Il numero 22 della Juventus, infatti, ha accusato un problemino muscolare alla coscia destra e non è nemmeno in panchina per la sfida contro i biancocelesti.

Chiesa dunque salta la gara contro la Lazio: sulla sinistra agirà Gianluca Frabotta nell’11 scelto da Andrea Pirlo. Ora saranno da verificare le sue condizioni anche in vista nazionale.