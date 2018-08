Infortunio Ciciretti, l’attaccante del Parma ancora ai box: D’Aversa spera di recuperarlo dopo la pausa per le Nazionali

Amato Ciciretti continua a riempire la lista degli indisponibili in casa Parma. L’esterno romano è ancora vittima del susseguirsi di infortuni di natura muscolare che da un po’ di tempo lo attanagliano. A non darli pace sarebbero dei fastidi muscolari alla coscia sinistra, in particolare si tratterebbe di un risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra.

L’attaccante è out anche per la prossima sfida di Serie A e quindi sembrerebbe sempre più probabile un suo rientro dopo la pausa. Terapie e lavoro personalizzato sono al momento i soli punti all’interno della sua tabella d’allenamento. Mister D’Aversa dovrà ancora fare a meno di lui.