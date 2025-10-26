Infortunio De Bruyne, ko in Napoli-Inter! Gli aggiornamenti sulle condizioni e i possibili tempi di recupero

Infortunio De Bruyne: le prime indicazioni dopo Napoli-Inter, condizioni e gare a rischio. Tutti gli aggiornamenti

Prima la gioia, poi la paura. Kevin De Bruyne ha vissuto una serata dal doppio volto nella sfida del Maradona contro l’Inter: il suo Napoli ha conquistato tre punti pesantissimi nello scontro diretto, ma il centrocampista belga è stato costretto a lasciare il campo dopo aver firmato il vantaggio.

Al 32’, infatti, l’ex Manchester City ha trasformato il rigore concesso per un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Subito dopo, però, un problema muscolare al flessore destro lo ha messo fuori causa: Antonio Conte ha dovuto sostituirlo con Olivera. De Bruyne è uscito sulle proprie gambe, ma con il volto segnato dal dolore; nella ripresa, per raggiungere la panchina, ha avuto bisogno delle stampelle.

I prossimi esami e le gare a rischio Nelle prossime ore il belga si sottoporrà ad accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Intanto, il Napoli si prepara alle prossime sfide: la trasferta di Lecce, la gara interna con il Como e soprattutto la quarta giornata di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il retroscena sul rigore Secondo quanto riportato da Dazn, non sarebbe dovuto essere De Bruyne a calciare il penalty. Sul dischetto era stato designato David Neres, schierato da falso nove, ma Conte ha insistito perché fosse proprio il belga a prendersi la responsabilità. Una scelta premiata dal gol, ma che ora lascia in eredità l’incognita del suo stop.

Con l’eccezione di Di Lorenzo e Anguissa, tutti i titolari del Napoli hanno già dovuto fare i conti con problemi fisici in questa stagione: un campanello d’allarme che rischia di pesare sulla corsa degli azzurri.

