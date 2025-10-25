Napoli Inter, infortunio per De Bruyne: il belga si ferma dopo il gol su calcio di rigore! Le sue condizioni

Napoli Inter, tegola per De Bruyne: segna su rigore ma si infortuna subito dopo. Le condizioni del belga preoccupano i tifosi

Kevin De Bruyne ha sbloccato Napoli-Inter su calcio di rigore, ma subito dopo è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare al flessore, accusato proprio nell’esecuzione dal dischetto.

Al “Diego Armando Maradona” il big match dell’ottava giornata di Serie A 2025-2026 ha vissuto un momento chiave al 33’: De Bruyne, con la consueta freddezza, ha trasformato il rigore che ha portato avanti il Napoli. L’esultanza dei tifosi azzurri è stata però smorzata pochi istanti dopo, quando il fuoriclasse belga ha chiesto il cambio, toccandosi la coscia e lasciando il campo visibilmente dolorante.

L’episodio ha inevitabilmente cambiato l’atmosfera della gara: da un lato la gioia per il vantaggio, dall’altro la preoccupazione per le condizioni del leader tecnico della squadra di Conte. L’Inter ha provato a reagire, alzando il baricentro e cercando di sfruttare il contraccolpo emotivo degli avversari, mentre il Napoli ha dovuto riorganizzarsi senza il suo uomo più creativo.

Il prosieguo del match resta apertissimo, ma l’uscita di De Bruyne rappresenta un punto interrogativo pesante per il Napoli, non solo in questa sfida scudetto ma anche in prospettiva delle prossime settimane. La sua assenza potrebbe costringere Conte a ridisegnare il centrocampo, mentre i nerazzurri cercheranno di approfittare della situazione per ribaltare il risultato e rilanciarsi in classifica.

LEGGI ANCHE – Napoli Inter 1-0 LIVE: De Bruyne trasforma il rigore dubbio e poi si fa male

