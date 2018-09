Infortunio De Sciglio: il terzino della Juventus, inserito nella formazione ufficiale contro il Sassuolo, viene sostituito all’ultimo da Joao Cancelo. Gli ultimi aggiornamenti

Infortunio De Sciglio poco prima di Juventus-Sassuolo: il terzino bianconero, inserito nell’undici’ titolare da Massimiliano Allegri, non prende parte dal 1′ alla sfida di Torino con i neroverdi lasciando il posto a Joao Cancelo. Per lui, inizialmente in panchina, si paventa un problema muscolare durante il riscaldamento. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giocatore bianconero.