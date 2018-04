Infortunio De Sciglio, problema al tallone: entra Lichtsteiner

Infortunio De Sciglio, il terzino della Juventus sostituito dopo 15 minuti nel match del Bernabeu contro il Real Madrid. Al suo posto Lichtsteiner

E’ già finita dopo appena un quarto d’ora di gioco la partita di Mattia De Sciglio. Problemi fisici per il calciatore della Juventus, primo cambio di Allegri nel match contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu delle ore 20.45. Infortunio De Sciglio: sostituzione al 15′ del primo tempo nel quarto di finale della Champions League, al suo posto entra Lichtsteiner.

Il terzino italiano, ex Milan, ha riportato un infortunio al tallone del piede sinistro, un problema che lo ha costretto a lasciare il campo. Allegri ha immediatamente allertato la panchina e in poco tempo si è concretizzato il cambio, il primo di questa partita, con l’ingresso di Stephan Lichtsteiner. Piccolo battibecco al momento del cambio tra Allegri e De Sciglio, visto che probabilmente il terzino voleva stringere i denti per capire meglio le sue condizioni fisiche. Successivamente i due si sono però chiariti e lo stesso De Sciglio si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio sul piede.