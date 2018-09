Infortunio De Silvestri: problema muscolare per il terzino costretto ad uscire, al suo posto Lukic

Tegola per Mazzarri. Nel corso del secondo tempo si è fermato Lorenzo De Silvestri per un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto è entrato Lukic. Brutta ricaduta per il terzino granata che si era già dovuto fermare due settimane fa per un problema simile. Nei prossimi giorni verranno effettuati esami approfonditi per valutare l’identità dell’infortunio e stabilirne eventuali tempi di recupero.