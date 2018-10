Infortunio Defrel in Sampdoria-Spal: le condizioni dell’attaccante

Infortunio Defrel, l’attaccante della Sampdoria segna e si fa male alla caviglia contro la Spal: le condizioni della punta blucerchiata

Infortunio Defrel, l’attaccante francese fa gol e si fa male nel monday night del campionato di Serie A, Sampdoria-Spal. La sfida ha chiuso il menu della settima giornata e si è conclusa sul 2-1 a favore dei padroni di casa. La Spal è andata in rete con Paloschi nel primo tempo su errore di Audero, ma la Samp pareggia immediatamente con sponda di Quagliarella e gol al volo di Linetty per l’1-1. Nel secondo tempo arriva la rete della vittoria blucerchiata targata Defrel, la rete numero cinque in campionato per l’ex Roma che vale il ritorno al successo della Samp dopo tre gare condite da due soli punti in classifica.

Nemmeno il tempo di poter festeggiare il suo quinto gol, il capocannoniere della Samp, Defrel, ha dovuto lasciare anzitempo la sfida con la Spal per un infortunio rimediato nel secondo tempo. Al minuto 65 Giampaolo lo ha richiamato in panchina per una contusione alla caviglia. Nulla di grave circa le condizioni fisiche dell’attaccante, ma i blucerchiati hanno preferito non rischiare e lo hanno richiamato in panchina a scopo precauzionale applicandogli una fasciatura al piede. Lo stesso Defrel ne ha parlato a fine partita ai microfoni di Sky: «Mi è girata un po’ la caviglia che già mi aveva dato problemi in passato, ma sono riuscito a far gol comunque, ho avuto paura ma non sto tanto male».