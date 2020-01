Infortunio Demiral, arriva la dedica di pronta guarigione dell’Inter – FOTO

L’infortunio di Demiral e quello di Zaniolo hanno scosso il mondo del calcio. Gli esiti degli esami a cui si è sottoposto il difensore turco hanno svelato una lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale.

Attraverso i vari profili social, sono arrivati tanti messaggi d’affetto e di pronta guarigione per Demiral, tra cui quelli dell’Inter.

Forza @Merihdemiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro 💪 https://t.co/0PgcVfu2RP

— Inter (@Inter) January 13, 2020