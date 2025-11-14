Infortunio Dumfries, il giocatore dell’Inter a rischio per il derby? L’Olanda ha preso una decisione in vista della prossima partita. Le ultime

Infortunio Dumfries, le condizioni del difensore dell’Inter sono da valutare nel corso delle prossime ore. L’Olanda non lo ha convocato contro la Polonia

L’infortunio di Dumfries rappresenta un piccolo campanello d’allarme per l’Inter, soprattutto in vista delle importanti sfide delle prossime settimane. L’esterno olandese ha accusato un fastidio muscolare durante gli allenamenti con la sua nazionale, episodio che ha spinto lo staff tecnico Oranje a escluderlo dalla gara contro la Polonia. La decisione, maturata dopo che il giocatore ha saltato l’ultima sessione di allenamento, ha immediatamente fatto crescere la preoccupazione tra i tifosi nerazzurri alla luce del derby contro il Milan ormai imminente.

Nonostante ciò, le notizie che arrivano dal ritiro dell’Olanda sembrano essere più rassicuranti che allarmanti. Pur non essendo stato convocato per la partita, l’infortunio di Dumfries non è apparso tale da richiedere un rientro immediato a Milano. Anzi, il fatto che il laterale sia rimasto con il gruppo suggerisce che il problema fisico sia di lieve entità. Il commissario tecnico Ronald Koeman, infatti, ha scelto la strada della prudenza: meglio non rischiare complicazioni inutili, preservando il giocatore in vista degli impegni futuri.

Durante l’ultima seduta dell’Olanda, Dumfries ha partecipato regolarmente alla fase di riscaldamento, per poi limitarsi a osservare l’allenamento dei compagni dalla panchina. Un comportamento che conferma una gestione cauta dell’infortunio di Dumfries, senza forzature che potrebbero compromettere il recupero. Le sensazioni che trapelano dallo staff sembrano positive: il fastidio è presente, ma non tale da destare allarme.

In casa Inter si attende con comprensibile attenzione ogni aggiornamento sulle sue condizioni. Il derby contro il Milan rappresenta un appuntamento fondamentale e Chivu considera Dumfries una pedina strategica per equilibrio, spinta e copertura sulla fascia destra. La speranza del club è quella di riaverlo a disposizione già al rientro a Milano, così da permettergli di lavorare con il gruppo e prepararsi per la stracittadina.

Oltre al derby, anche la Champions League incombe: l’Inter affronterà presto l’Atletico Madrid in una sfida cruciale per il percorso europeo. In questo contesto, la piena guarigione dall’infortunio di Dumfries diventa ancora più importante. La sua velocità, la capacità di recuperare metri e la fisicità nei duelli sono qualità essenziali per affrontare avversari di alto livello.

In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, il quadro generale sembra comunque positivo. Se i progressi registrati negli ultimi giorni verranno confermati, Dumfries potrà tornare presto protagonista, permettendo a Chivu di contare su uno dei suoi uomini chiave per le sfide decisive che attendono l’Inter.