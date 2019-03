Infortunio Dybala, Allegri ha rassicurato tutti nel post partita – 30 marzo, ore 20.30

Nel post-partita della sfida di Serie A tra Juventus e Empoli, l’allenatore dei bianconeri, Allegri ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni di Dybala: «Dybala con l’Argentina aveva preso un colpo sul polpaccio, oggi l’ha sentito teso e abbiamo deciso di non rischiare». L’attaccante non è in dubbio per la partita infrasettimanale contro il Cagliari e soprattutto contro l’Ajax.

Infortunio Dybala, l’attaccante della Juve ha riscontrato un problema muscolare nel corso del riscaldamento: gioca Bentancur

Dura tegola in casa Juventus! Alle 18 nella sfida contro l’Empoli non scenderà in campo Paulo Dybala. L’attaccante dei bianconeri avrebbe infatti accusato un problema alla coscia destra nel corso del riscaldamento pre-gara contro i toscani.

L’argentino non sarà nemmeno in panchina questa sera. Al suo posto giocherà Bentancur nell’11 titolare. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sulle sue condizioni. Si spera infatti che il giocatore non sia a rischio per la partita contro l’Ajax di Champions.