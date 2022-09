Infortunio Dybala, Roma in ansia: le ultime sulla situazione della Joya

Infortunio Dybala, Roma in ansia per l’attaccante argentino: quali sono le condizioni della Joya. Le ultime

In casa Roma tiene banco l’ansia per l’infortunio di Paulo Dybala, che nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per capire l’andamento del suo affaticamento.

La speranza in casa giallorossa è quella di riaverlo dopo la gara con l’Honduras, evitandogli così il secondo impegno con l’Argentina, ma tante sono le possibilità che il numero 10 torni a sole 48 ore dalla gara contro l’Inter.