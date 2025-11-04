Infortunio Dybala, che tegola per Gasperini! Ecco i possibili sostituti dell’argentino per le prossime sfide dei giallorossi

Infortunio Dybala, brutto colpo per Gasperini. I giallorossi ora cercano alternative all’argentino in vista dei prossimi impegni

L’illusione di abbondanza offensiva per Gian Piero Gasperini è durata poco. Dopo il ko di Ferguson, anche Paulo Dybala ha alzato bandiera bianca nella sfida contro il Milan, lasciando il campo in seguito a un infortunio rimediato proprio nel momento più amaro: il rigore fallito e respinto da Maignan. Un episodio che complica ulteriormente i piani del tecnico giallorosso, già alle prese con una rosa ridotta in attacco.

In vista dell’Europa League, la situazione si fa ancora più delicata. Dybala, che forse avrebbe comunque riposato in campo europeo dopo una lunga serie di presenze da titolare, non sarà disponibile. Gasperini dovrà quindi affidarsi ad Artem Dovbyk, l’unico centravanti di ruolo rimasto. Alle sue spalle, le opzioni si restringono a Soulé, Bailey ed El Shaarawy, mentre Baldanzi non potrà essere schierato perché escluso dalla lista UEFA.

Una possibile soluzione tattica potrebbe coinvolgere Lorenzo Pellegrini, il jolly della squadra. Il capitano può essere adattato in una posizione più arretrata, soprattutto se Gasperini decidesse di optare per una linea a cinque e un attacco a due punte. In un momento così delicato, la versatilità sarà fondamentale per mantenere competitività su tutti i fronti.

LEGGI ANCHE – Infortunio Dybala, brutte notizie per la Roma: gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni.