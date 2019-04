Infortunio Emre Can: il giocatore costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia al 25′ del primo tempo

Un altro stop per Emre Can, dopo i problemi riscontrati nella prima parte della stagione. Il centrocampista della Juventus è rimasto a terra in seguito ad uno scontro di gioco al minuto 8 del primo tempo, ma ha provato a stringere i denti per circa un quarto d’ora, prima di dare forfait per un problema alla caviglia riscontrato in quel frangente.

Al minuto 25 è entrato al suo posto Sami Khedira, altro giocatore reduce da una lunga serie di infortuni. Per Emre Can si sospetta una distorsione e la sua disponibilità per il match di Champions contro l’Ajax appare a questo punto in dubbio. Le condizioni del centrocampista sono attualmente in fase di valutazione e seguiranno aggiornamenti sull’infortunio.