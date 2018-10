Infortunio Fofana: salta la trasferta con il Genoa?

L’Udinese affronterà il Genoa domenica prossima. Infortunio Fofana: il centrocampista può saltare il match

Genoa–Udinese sarà un match determinante per il futuro di Velazquez sulla panchina dei friulani. Il giovane tecnico, dopo un buon inizio, è finito sulla graticola e se non dovesse fare risultato contro il Genoa, a Marassi, potrebbe dire addio alla panchina dell’Udinese. Il tecnico dovrà fare i conti con una lunga lista di infortunati ma spera di recuperare alcuni elementi come Seko Fofana. Infortunio Fofana: le ultimissime.

«Il centrocampista ivoriano Seko Fofana ha riportato un contusione al polpaccio sinistro. In attesa di essere rivalutato nella giornata di giovedì, rimarrà a riposo cautelativo». In realtà il giocatore è sceso in campo quest’oggi, svolgendo un allenamento differenziato. La sua presenza contro il Genoa è in dubbio ma alla fine dovrebbe stringere i denti e dovrebbe recuperare.